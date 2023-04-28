В «Динамо» оценили инцидент с Шуниным и Скопинцевым

Во время матча с "Факелом" голкипер накричал на своего одноклубника.

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на то, что вратарь бело-голубых Антон Шунин накричал на защитника команды Дмитрия Скопинцева в концовке матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» (0:2).

«Эпизод с Шуниным и Скопинцевым? Некрасивый эпизод. Пока не разговаривали. Будут оргвыводы. Будет ли денежный штраф Шунину? Оргвыводы будут», - приводит слова функционера "СЭ".

После этой встречи команда Дмитрия Пятибратова с 21 очком осталась на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Славиши Йокановича находятся на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.