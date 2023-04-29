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Кобелев: "Динамо" руководят люди, которые ничего не понимают в футболе

Бывший игрок и тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что причиной неудач команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) является неквалифицированное руководство клуба.

Кобелев: "Динамо" руководят люди, которые ничего не понимают в футболе
© РИА Новости

"Мы отмечаем столетие, но есть ли динамовцы в руководстве? Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом?" — сказал Кобелев Metaratings.ru.

"Динамо" проиграло "Факелу" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 49-й минуте счет открыл футболист воронежской команды Георгий Гонгадзе. Он же реализовал пенальти на 61-й минуте. "Динамо" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. "Факел" с 21 очком занимает 14-ю позицию.

Ранее Кобелев прокомментировал слова главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который заявил о том, что ведомство приняло решение добиваться участия клубов и сборной в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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