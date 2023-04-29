Кобелев: "Динамо" руководят люди, которые ничего не понимают в футболе

"Мы отмечаем столетие, но есть ли динамовцы в руководстве? Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом?" — сказал Кобелев Metaratings.ru.