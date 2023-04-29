Златан Ибрагимович может перейти в «Монцу»

По информации источника, сам Ибрагимович хотел бы продлить контракт с «Миланом» ещё на один сезон, однако руководство «россонери» ещё не приняло окончательного решения по будущему шведа в команде. Если «Милан» решит не продлевать контракт с Ибрагимовичем, то «Монца» попытается подписать нападающего.