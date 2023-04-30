ЦСКА выиграл 6 из 7 предыдущих туров РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В первом тайме в составе армейцев дубль оформил Иван Обляков. Грозненские футболисты ответили голом Мохамеда Конате на 80-й минуте, однако забитый Максимом Мухиным в добавленное ко второму тайму время мяч ознаменовал победу москвичей.
Таким образом, ЦСКА добыл шестую победу в семи предыдущих турах чемпионата России. Также подопечные Владимира Федотова обыграли «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0), «Факел» (2:0), «Химки» (3:0) и «Урал» (2:1). Очки красно-синие потеряли в московском дерби с «Локомотивом» (1:1).