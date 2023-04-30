ЦСКА выиграл 6 из 7 предыдущих туров РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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В первом тайме в составе армейцев дубль оформил Иван Обляков. Грозненские футболисты ответили голом Мохамеда Конате на 80-й минуте, однако забитый Максимом Мухиным в добавленное ко второму тайму время мяч ознаменовал победу москвичей.