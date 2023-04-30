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«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24

«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.

«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат
© globallookpress.com

Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре.

Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).

«Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.

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