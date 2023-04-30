«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат – 24
«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.
Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре.
Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).
«Осасуна», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта» – оставшиеся соперники «Барселоны» в этом сезоне.
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