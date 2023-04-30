«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам за чемпионат

«Барселона» повторила свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке.

Команда Хави провела 24-й матч без пропущенных голов в этом чемпионате. Сегодня она разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре.

Лучший результат в истории «блауграны» – 24 сухих матча в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).