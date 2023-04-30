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Хави оценил дебют 15-летнего нападающего за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дебют 15-летнего нападающего клуба Ламина Ямала в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (4:0). Игрок вышел на поле на 86-й минуте, заменив Гави.

Хави оценил дебют 15-летнего нападающего за «Барселону»
© GETTY IMAGES

«Ламин Ямал справился очень хорошо. Я сказал ему попробовать кое-что, и он это сделал. В 15 лет, представьте себе. Он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным, это понимаешь на тренировках», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 79 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 11 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Осасуной».

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