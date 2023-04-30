Хави оценил дебют 15-летнего нападающего за «Барселону»

«Ламин Ямал справился очень хорошо. Я сказал ему попробовать кое-что, и он это сделал. В 15 лет, представьте себе. Он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным, это понимаешь на тренировках», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».