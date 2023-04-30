Стадион «Спартака» может сменить название

«Контракт действительно в определённый момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем. Может ли брендирование стадиона уже в этом году стать другим? Да, возможно», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».