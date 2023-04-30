В "Факеле" отказались комментировать информацию о назначении Евсеева

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов не стал комментировать информацию о том, что воронежскую команду может возглавить Вадим Евсеев . Слова Мамедова передает «РБ Спорт».

Накануне Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника». После 28 туров «Шинник» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 37 очков. Евсеев стал главным тренером «Шинника» в июне 2021 года. Его контракт был рассчитан на два года. В дебютном сезоне с клубом стал победителем группы 2 ФНЛ-2 и вышел в первый дивизион.