Лондонский «Арсенал» заинтересовался лучшим бомбардиром РПЛ

Форвард «Зенита» Малком находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Об этом в Twitter сообщил журналист Педру Алмейда.

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По информации источника, бразилец является трансферной целью англичанин на следующий сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент в 27 миллионов евро.

24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.