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Дзагоев оценил шансы "Рубина" на возвращение в РПЛ

Полузащитник "Рубина" Алан Дзагоев оценил шансы казанской команды вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова передает Sport24.

Дзагоев оценил шансы "Рубина" на возвращение в РПЛ
© РИА Новости

"Как оцениваю свой сезон в Казани? В целом положительно. Было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял", — сказал Дзагоев.

После 29 сыгранных матчей "Рубин" располагается на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 56 очков. Возглавляет таблицу калининградская "Балтика", в активе которой 58 баллов. Прошлым летом Дзагоев перешел в "Рубин". За 16 матчей Алан отметился тремя забитыми мячами.

Ранее Алан Дзагоев высказался о своем участии в шоу на YouTube под названием "Ну, так нельзя, ###", ведущими которого являются российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба.

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