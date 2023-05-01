Дзагоев оценил шансы "Рубина" на возвращение в РПЛ

"Как оцениваю свой сезон в Казани? В целом положительно. Было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял", — сказал Дзагоев.