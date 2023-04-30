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Смородская: кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что на стадионах должно продаваться пиво, так как футбол является видом досуга. Ее слова передает «РБ Спорт».

Экс-президент «Локомотива»: кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред
© РИА Новости

«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред. Это ханжество. Можно напиться и до стадиона. Футбол не призван воспитывать морально-нравственные качества людей — это всего лишь вид досуга. Как сходить в ресторан. Там тоже пиво запретить надо? Всегда футбол и пиво были связаны друг с другом», — сказала Смородская.

Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу пива во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Минфин и МВД ранее поддержали идею возобновления продажи пива на российских стадионах.

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