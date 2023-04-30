Экс-президент «Локомотива»: кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред

«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред. Это ханжество. Можно напиться и до стадиона. Футбол не призван воспитывать морально-нравственные качества людей — это всего лишь вид досуга. Как сходить в ресторан. Там тоже пиво запретить надо? Всегда футбол и пиво были связаны друг с другом», — сказала Смородская.