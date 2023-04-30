«Наполи» не смог переиграть «Салернитану» и досрочно оформить чемпионство

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Салернитаной». Подопечные Лучано Спаллетти не смогли одержать победу на своём поле – 1:1.

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Хозяева долгое время не могла вскрыть оборону «морских коньков» и лишь на 62-й минуте открыли счёт. Автором гола стал Матиас Оливера, ассистентом выступил Джакомо Распадори.

В случае победы «Наполи» мог за шесть туров до конца чемпионата оформить чемпионский титул. Однако планам неаполитанцев помешал Булайе Диа. Форвард «Салернитаны» забил на 84-й минуте и вырвал для своей команды ничью.