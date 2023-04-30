$80.51-1.0588.37-1.83

«Наполи» не смог переиграть «Салернитану» и досрочно оформить чемпионство

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Салернитаной». Подопечные Лучано Спаллетти не смогли одержать победу на своём поле – 1:1.

«Наполи» не смог переиграть «Салернитану» и досрочно оформить чемпионство
© Betassist

Хозяева долгое время не могла вскрыть оборону «морских коньков» и лишь на 62-й минуте открыли счёт. Автором гола стал Матиас Оливера, ассистентом выступил Джакомо Распадори.

В случае победы «Наполи» мог за шесть туров до конца чемпионата оформить чемпионский титул. Однако планам неаполитанцев помешал Булайе Диа. Форвард «Салернитаны» забил на 84-й минуте и вырвал для своей команды ничью.

В активе «Наполи» 79 очков. Команда опережает ближайшего конкурента «Лацио» на 18 баллов. «Салернитана» (34) осталась на 14-й строчке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий