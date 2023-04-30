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«Наполи» не смог досрочно стать чемпионом Италии

«Наполи» под руководством бывшего тренера петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти не смог оформить досрочное чемпионство в чемпионате Италии.

«Наполи» не смог досрочно стать чемпионом Италии
© EPA/VOSTOK-Photo

Матч проходит на домашнем поле «Наполи». На данный момент счет матча 1:1. У хозяев на 62 минуте встречи гол забил защитник Матиас Оливера, а у «Салернитаны» на 84 минуте гол на свой счет записал нападающий Булайе Диа. Российский полузащитник Хвича Кварахцелия пока не отметился результативыми действиями.

Последний титул неаполитанский клуб завоевывал в 1990 году. Тогда в составе «Наполи» был Диего Марадона.

Нынешний тренер «Наполи» Лучано Спаллетти был тренером петербургского «Зенита» с 2009 по 2014 года. Под его руководством сине-бело-голубые становились обладателем Кубка России, дважды становились чемпионами России и завоевали Суперкубок России.

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