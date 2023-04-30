«Наполи» не смог досрочно стать чемпионом Италии

«Наполи» под руководством бывшего тренера петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти не смог оформить досрочное чемпионство в чемпионате Италии.

© EPA/VOSTOK-Photo

Матч проходит на домашнем поле «Наполи». На данный момент счет матча 1:1. У хозяев на 62 минуте встречи гол забил защитник Матиас Оливера, а у «Салернитаны» на 84 минуте гол на свой счет записал нападающий Булайе Диа. Российский полузащитник Хвича Кварахцелия пока не отметился результативыми действиями.

Последний титул неаполитанский клуб завоевывал в 1990 году. Тогда в составе «Наполи» был Диего Марадона.