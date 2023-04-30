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«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ

Подопечные Пепа Гвардиолы обошли «Арсенал» на одно очко, имея игру в запасе.

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
© globallookpress.com

Футболисты «Манчестер Сити» одержали выездную победу над «Фулхэмом» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

В составе гостей голы забили нападающий Эрлинг Холанд (3-я минута) и форвард Хулиан Альварес (36). Единственный забитый мяч хозяев поля на счету бразильца Карлоса Винисиуса (15).

Таким образом, «Манчестер Сити» становится лидером в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32-х проведенных игр. Команда Пепа Гвардиолы имеет отрыв от «Арсенала» в одно очко и один матч в запасе. «Фулхэм» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 45 очков.

3 мая небесно-голубые примут на своем поле «Вэст Хэм», «дачники» в тот же день сыграют в гостях с «Ливерпулем».

АПЛ, 34-й тур

«Фулхэм» (Лондон) – «Манчестер Сити» – 1:2 (1:2)

Голы: Винисиус, 15 – Холанд, 3. Альварес, 36.

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