"Локомотив" разгромил "Химки" в матче РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 5:1 победил подмосковные "Химки" в матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве в воскресенье.

"Локомотив" не проигрывает "Химкам" на протяжении шести встреч. Последняя победа подмосковной команды над железнодорожниками датируется 17 декабря 2020 года (3:2). "Химки" потерпели первое поражение после возвращения на пост главного тренера команды Андрея Талалаева, ранее под его руководством красно-черные в Самаре сыграли вничью с "Крыльями Советов" (0:0), а также обыграли московское "Торпедо" в домашнем матче (4:2).

"Локомотив" идет на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка в 25 матчах. "Химки" с 17 очками в 25 матчах идут на 15-м, предпоследнем месте в таблице. От 14-го места, позволяющего принять участие в переходных матчах за сохранение места в высшем дивизионе, команда отстает на 4 очка, от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки, - на 8.

В следующем туре "Локомотив" 8 мая примет "Сочи". "Химки" двумя днями ранее дома сыграют против московского "Динамо".