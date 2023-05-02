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РФС рассмотрит удаление тренера "Ростова" Карпина после матча со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 5 мая рассмотрит удаление главного тренера "Ростова" Валерия Карпина после матча 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

РФС рассмотрит удаление тренера "Ростова" Карпина после матча со "Спартаком"
© РИА Новости

"Что касается "Спартака", рассмотрим задержку выхода из раздевалки перед началом матча на две минуты, это нарушение регламента, - сказал Григорьянц. - Во время празднования забитого мяча на поле выбежал [главный тренер "Спартака"] Гильермо Абаскаль. По "Ростову" рассмотрим задержку выхода из раздевалки, выход Карпина за пределы технической зоны, неподобающее поведение команды, а именно пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба. Рассмотрим также удаление Карпина, он приглашен на заседание, рассмотрим материалы основного вещателя о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, запросили дополнительный рапорт судьи матча".

29 апреля "Ростов" на выезде сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. После игры Карпин получил красную карточку. Он был наказан за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи Кирилла Левникова в конфронтационной манере.

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. В следующем туре ростовчане дома сыграют с воронежским "Факелом" 6 мая.

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