РФС рассмотрит удаление тренера "Ростова" Карпина после матча со "Спартаком"

"Что касается "Спартака", рассмотрим задержку выхода из раздевалки перед началом матча на две минуты, это нарушение регламента, - сказал Григорьянц. - Во время празднования забитого мяча на поле выбежал [главный тренер "Спартака"] Гильермо Абаскаль. По "Ростову" рассмотрим задержку выхода из раздевалки, выход Карпина за пределы технической зоны, неподобающее поведение команды, а именно пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба. Рассмотрим также удаление Карпина, он приглашен на заседание, рассмотрим материалы основного вещателя о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, запросили дополнительный рапорт судьи матча".