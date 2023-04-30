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«ПСЖ» в меньшинстве уступил «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Лорьян». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Лорьян» одержал победу со счётом 3:1.

«ПСЖ» в меньшинстве уступил «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1
© globallookpress.com

На 15-й минуте полузащитник Энцо Ле Фе вывел гостей вперёд. Через пять минут защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 29-й минуте хозяевам удалось отыграться усилиями нападающего Килиана Мбаппе. Через 10 минут отличился защитник «Лорьяна» Дарлин Йонгва. Окончательный счёт на 88-й минуте установил сенегальский нападающий гостей Бамба Дьенг — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023, набрав 75 очков после 33 матчей. «Лорьян» находится на 10-й строчке, заработав 48 очков.

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