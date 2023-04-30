"Ливерпуль" вырвал победу у "Тоттенхэма" на 94-й минуте

«Ливерпуль» на своем поле встречался с «Тоттенхэм Хотспур» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

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В составе победителей голами отметились Кертис Джонс (3-я минута), Луис Диас (5-я), Мохамед Салах с пенальти (15-я) и Диогу Жота (90+4). У «Тоттенхэма» забитые мячи на счету Гарри Кейна (40-я), Сон Хын Мина (77-я), Ришарлисона (90+3).

После этого матча «Ливерпуль» поднялся на пятую строчку в таблице Английской премьер-лиге (АПЛ) (56 очков), «Тоттенхэм» опустился на шестую позицию (54 балла).

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Фулхэмом», а «шпоры» дома померятся силами с «Кристал Пэлас».