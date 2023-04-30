$80.51-1.0588.37-1.83

Дзюба установил рекорд РПЛ в матче против Химок

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче против «Химок». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дзюба установил рекорд РПЛ в матче против Химок
© сайт футбольного клуба «Локомотив»

Нападающий дважды поразил ворота подмосковного клуба. Таким образом, он забил 31-й команде в рамках чемпионата России. Ранее это не удавалось ни одному футболисту в лиге.

Встреча «Локомотива» и «Химок» в рамках 25-го тура завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников. Помимо Дзюбы, в команде победителей отличились Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.

Дзюба отказался жать руку Семаку

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел восемь матчей за клуб в РПЛ, в которых забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий