Дзюба установил рекорд РПЛ в матче против Химок

Нападающий дважды поразил ворота подмосковного клуба. Таким образом, он забил 31-й команде в рамках чемпионата России. Ранее это не удавалось ни одному футболисту в лиге.

Встреча «Локомотива» и «Химок» в рамках 25-го тура завершилась со счетом 5:1 в пользу железнодорожников. Помимо Дзюбы, в команде победителей отличились Антон Миранчук , Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел восемь матчей за клуб в РПЛ, в которых забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза стал чемпионом России.