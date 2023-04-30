$80.51-1.0588.37-1.83

«ПСВ» выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс» в серии пенальти

Командам не хватило 120 минут игрового времени для выявления победителя.

«ПСВ» выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс»
© globallookpress.com

«ПСВ» стал обладателем Кубка Нидерландов, победив в финале турнира амстердамский «Аякс».

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Амстердамцы открыли счет благодаря автоголу Джаррэда Брантвэйта, однако соперник смог отыграться: ответный мяч на счету Торгана Азара.

В серии послематчевых 11-метровых эйндховенцы оказались точнее, завоевав свой 11-й Кубок страны в истории.

Добавим, что встреча проходила на нейтральном поле в Роттердаме.

Кубок Нидерландов

Финал

«Аякс» (Амстердам) – «ПСВ» (Эйндховен) – 1:1 (1:0) Серия пенальти – 2:3

Голы: Брантвэйт, 43 (автогол) – Азар, 67.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий