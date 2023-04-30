«ПСВ» выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс» в серии пенальти
Командам не хватило 120 минут игрового времени для выявления победителя.
«ПСВ» стал обладателем Кубка Нидерландов, победив в финале турнира амстердамский «Аякс».
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Амстердамцы открыли счет благодаря автоголу Джаррэда Брантвэйта, однако соперник смог отыграться: ответный мяч на счету Торгана Азара.
В серии послематчевых 11-метровых эйндховенцы оказались точнее, завоевав свой 11-й Кубок страны в истории.
Добавим, что встреча проходила на нейтральном поле в Роттердаме.
Кубок Нидерландов
Финал
«Аякс» (Амстердам) – «ПСВ» (Эйндховен) – 1:1 (1:0) Серия пенальти – 2:3
Голы: Брантвэйт, 43 (автогол) – Азар, 67.