Футболисту "Локомотива" Баринову потребуется операция на пальце руки

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" (4:1). После этого он сыграл два полных матча: 23 апреля против московского ЦСКА (1:1) и 30 апреля против подмосковных "Химок" (5:1).

"У меня сломан палец на руке, поэтому приходится играть в таком бинте. Операцию нужно будет делать, так ничего не залечится. Я пока не буду ее делать, это рука, не нога", - сказал Баринов.

Полузащитник также прокомментировал результат встречи против "Химок". "Мы хотим в первую очередь выигрывать в каждой игре, потому что первую часть мы провалили, очень много со стороны болельщиков было недовольства, - отметил Баринов. - Сегодня была победа, она была достигнута за счет желания и подбора классных игроков, вся команда обеспечила результат. Я видел голы красивее, чем первый мяч Дзюбы. Конечно, это красивый, хороший гол, для меня передача голевая".