Клопп травмировался во время празднования гола "Ливерпуля"

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отпраздновал решающий гол в матче команды с «Тоттенхэм Хотспур» в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Подопечные немецкого специалиста победили на «Энфилде» благодаря голу Диогу Жоты на 94-й минуте. При этом хозяева вели 3:0 уже к 15-й минуте, но пропустили столько же мячей в оставшееся время.

После победного гола на последних секундах Клопп в агрессивной манере ринулся к запасному судье, но тут же отбежал обратно, держась за заднюю поверхность бедра. По сообщениям «Би-би-си», наставник чувствовал дискомфорт, отправляясь в раздевалку, но пребывал в хорошем настроении.

После этого матча «Ливерпуль» поднялся на пятую строчку в таблице чемпионата Англии (56 очков), «Тоттенхэм» опустился на шестую позицию (54 балла).