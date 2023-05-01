Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании

«Я заметил её готовность по тому, как она танцевала, как подошла ко мне, как мы поменялись позициями. Я сказал ей перенести все это в ванную. Она сказала, что да, без проблем. Я сказал ей, что пойду первым и подожду её внутри. Я дважды спросил её, нравится ли ей это, и она сказала да. Если бы я увидел её на выходе, я бы остановился, чтобы спросить, что с ней случилось, потому что до этого всё было хорошо», — приводит слова Алвеса Marca со ссылкой на Cadena SER.