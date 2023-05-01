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Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании

Стало известно, что сказал бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес перед судом 17 апреля по делу об изнасиловании.

Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании
© GETTY IMAGES

«Я заметил её готовность по тому, как она танцевала, как подошла ко мне, как мы поменялись позициями. Я сказал ей перенести все это в ванную. Она сказала, что да, без проблем. Я сказал ей, что пойду первым и подожду её внутри. Я дважды спросил её, нравится ли ей это, и она сказала да. Если бы я увидел её на выходе, я бы остановился, чтобы спросить, что с ней случилось, потому что до этого всё было хорошо», — приводит слова Алвеса Marca со ссылкой на Cadena SER.

Напомним, футболист с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был половой акт.

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