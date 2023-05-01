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В «Ювентусе» рассказали о будущем Массимилиано Аллегри

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал о будущем главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

В «Ювентусе» рассказали о будущем Массимилиано Аллегри
© GETTY IMAGES

«Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Я думаю, что сказать, что Аллегри утверждён на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырёхлетнему контракту и еще не прошёл даже половину этого срока. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, он абсолютно не обсуждается», — приводит слова Кальво Football Italia.

После 32 туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 60 очков. Туринцы не побеждают на протяжении четырёх последних матчах в чемпионате Италии (три поражения и ничья).

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