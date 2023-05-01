В «Ювентусе» рассказали о будущем Массимилиано Аллегри

«Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Я думаю, что сказать, что Аллегри утверждён на своем месте, было бы совершенно очевидным. Он вернулся по четырёхлетнему контракту и еще не прошёл даже половину этого срока. 11 трофеев за семь лет в «Ювентусе» и два финала Лиги чемпионов говорят в пользу Аллегри, он абсолютно не обсуждается», — приводит слова Кальво Football Italia.