Жоаозиньо: победа над «Торпедо» успокоит «Сочи»

Ощущалось ли какое-то давлении в преддверии матча? Нет, я считал, что эта победа просто успокоит команду, даст большую уверенность на поле. У нас хорошая команда, хороший коллектив. Просто не было результата в последних двух матчах», — приводит слова Жоаозиньо пресс-служба «Сочи».