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Жоаозиньо: победа над «Торпедо» успокоит «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о результате матча 25-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Торпедо». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу сочинцев.

Жоаозиньо: победа над «Торпедо» успокоит «Сочи»
© «ЧЕМПИОНАТ»

«Впечатления хорошие. Главное, что сегодня команда победила и заработала три очка. Рад не только я, но и вся команда.

Наверное, не хватало завершения. Во втором тайме вышли чуть-чуть осторожно, немного напрягали соперника, но забили третий гол, и было более спокойно.

Чувствовалась ли нервная концовка? Нет, потому что вели в счёте с разницей в два мяча. Благодаря этому не так трясло.

Ощущалось ли какое-то давлении в преддверии матча? Нет, я считал, что эта победа просто успокоит команду, даст большую уверенность на поле. У нас хорошая команда, хороший коллектив. Просто не было результата в последних двух матчах», — приводит слова Жоаозиньо пресс-служба «Сочи».

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