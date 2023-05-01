Экс-футболист сборной РФ отказался от перехода в румынский клуб из-за политики

"Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил.



У него год назад было предложение от "ЧФР Клуж". Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации", — цитирует агента "Чемпионат.com".