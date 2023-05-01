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Экс-футболист сборной России отказался от перехода в румынский клуб из-за политики

Александр Клюев, агент футболиста "Монако" Александра Головина, рассказал о защитнике Иване Новосельцеве, недавно завершившем карьеру.

Экс-футболист сборной РФ отказался от перехода в румынский клуб из-за политики
© globallookpress.com

"Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил.

У него год назад было предложение от "ЧФР Клуж". Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации", — цитирует агента "Чемпионат.com".

Новосельцев объявил о завершении карьеры 13 марта. Последним клубом футболиста стал тульский "Арсенал", в составе которого он провел сезон-2021/22.

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Он также известен по выступлениям за московское "Торпедо", махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит", "Ростов", "Сочи". Новосельцев провел пять матчей в составе сборной России.

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