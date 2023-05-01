«Барселона» досрочно выиграла женский чемпионат Испании

Женская команда «Барселоны» досрочно стала чемпионом Испании. Футболистки каталонского клуба одержали 26 побед в 26 матчах и лишили соперников даже математических шансов на борьбу за золотые медали.

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В последнем матче «Барселона» разгромила женскую команду «Уэльва» со счётом 3:0. На поле после травмы вернулась Алексия Путельяс, заменив Клаудиу Пину на 74 минуте матча. Путельяс пропустила практически 10 месяцев из-за разрыва крестообразной связки. Она получила серьёзную травму во время тренировки женской сборной Испании в преддверии старта чемпионата Европы — 2022 среди женских команд.