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Футбольная ассоциация предъявила Юргену Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу из-за его послематчевых комментариев в адрес рефери Пола Тирни. Об этом сообщает The Athletic.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Клоппа в ненадлежащем поведении
© Чемпионат.com

Накануне стало известно, что футбольная ассоциация Англии проведёт расследование после празднования главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:3).

В послематчевом интервью наставник мерсисайдской команды осудил действия Пола Тирни, который обслуживал матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», назвав его комментарии в свой адрес неподобающими.

Сегодня, 2 мая, футбольная ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». Главному тренеру «Ливерпуля» дано время до 5 мая, чтобы дать свои пояснения.

«Комментарии менеджера в отношении официального лица матча во время послематчевых интервью СМИ представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку они подразумевают предвзятость и/или ставят под сомнение честность судьи, и/или носят личный/оскорбительный характер, и/или ставят под сомнение репутацию соревнования», — сказано в заявлении организации.

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