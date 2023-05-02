Футбольная ассоциация Англии обвинила Клоппа в ненадлежащем поведении

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу из-за его послематчевых комментариев в адрес рефери Пола Тирни. Об этом сообщает The Athletic.

Накануне стало известно, что футбольная ассоциация Англии проведёт расследование после празднования главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:3).

В послематчевом интервью наставник мерсисайдской команды осудил действия Пола Тирни, который обслуживал матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», назвав его комментарии в свой адрес неподобающими.

Сегодня, 2 мая, футбольная ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». Главному тренеру «Ливерпуля» дано время до 5 мая, чтобы дать свои пояснения.