В Австралии футболист напал на судью, сломал ему челюсть и выбил зубы

Фото из открытых источников В Австралии футболист напал на судью, сломал ему челюсть и выбил несколько зубов

Жуткая история с родины кенгуру.

Арбитр Ходр Яги был госпитализирован после нападения во время футбольного матча одной из любительских лиг в пригороде Сиднея. Об этом информирует Sydney Morning Herald.

Инцидент произошёл во встрече между «Гринакр Иглз» и «Падстоу Хорнетс» (1:5). По окончании матча один из зрителей стал оскорблять судей и прорвался на поле. Как оказалось, это был дисквалифицированный футболист «Гринакра». Он ударил ассистента судьи по лицу, сломав ему челюсть в трёх местах и выбив несколько зубов.

Министр спорта Нового Южного Уэльса уже назвал нападение на Ходра Яги «отвратительным и трусливым». Федерация футбола штата осудила инцидент и начала расследование. Позже ФК «Гринакр» принял решение сняться с соревнований.