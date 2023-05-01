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В Австралии футболист напал на судью, сломал ему челюсть и выбил несколько зубов

Фото из открытых источников В Австралии футболист напал на судью, сломал ему челюсть и выбил несколько зубов

В Австралии футболист напал на судью, сломал ему челюсть и выбил зубы
© ТАСС

Жуткая история с родины кенгуру.

Арбитр Ходр Яги был госпитализирован после нападения во время футбольного матча одной из любительских лиг в пригороде Сиднея. Об этом информирует Sydney Morning Herald.

Инцидент произошёл во встрече между «Гринакр Иглз» и «Падстоу Хорнетс» (1:5). По окончании матча один из зрителей стал оскорблять судей и прорвался на поле. Как оказалось, это был дисквалифицированный футболист «Гринакра». Он ударил ассистента судьи по лицу, сломав ему челюсть в трёх местах и выбив несколько зубов.

Министр спорта Нового Южного Уэльса уже назвал нападение на Ходра Яги «отвратительным и трусливым». Федерация футбола штата осудила инцидент и начала расследование. Позже ФК «Гринакр» принял решение сняться с соревнований.

Ранее бывший игрок сборной России Роман Широков ударил судью в лицо во время матча любительских команд.

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