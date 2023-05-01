СМИl: Роналду решил покинуть "Аль-Наср" и хочет вернуться в Мадрид

Португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию и хочет вернуться в Мадрид. Об этом сообщает El Nacional.

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Отмечается, что 38-летний форвард уже устал от игры за «Аль-Наср», а адаптироваться к жизни в стране с закрытой культурой и без знания языка у него не получается. Роналду хотел бы вернуться в Мадрид, где провел лучшие годы карьеры, выступая за «Реал», и чувствовал себя по-настоящему счастливым.

Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

2 января он стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым его зарплата составляет €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.