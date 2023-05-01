Игрок «Ахмата» получил травму передней крестообразной связки

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

© Чемпионат.com

Диагноз был поставлен после прохождения футболистов МРТ. Сейчас идёт оформление необходимых документов, после чего Садулаев отправиться в одну из зарубежных клиник для проведения операции. Приблизительные сроки восстановления игрока не называются.

Садулаев получил травму в домашнем матче с московским ЦСКА в 25-м туре РПЛ (1:3). Полузащитник был вынужден покинуть поле на 67-й минуте.