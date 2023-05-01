Изидор обратился к болельщикам «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор обратился к болельщикам железнодорожников. Он заявил, что счастлив быть в «Локо» и чувствует поддержку фанатов. Также часть своего обращения французский нападающий сказал на русском языке.

«Что бы я сказал болельщикам «Локомотива»? Хочу им сказать, что я действительно счастлив быть здесь. Я чувствую, как они поддерживают меня. Их поддержка доходит прямо до моего сердца. Именно поэтому я дарю им «сердечко» время от времени (показывает руками символ сердца). Они делают меня счастливым, они дарят мне поддержку. Я люблю тебя! (говорит по-русски). Я люблю вас, болельщики «Локомотива»!» — приводит слова Вильсона Изидора официальный сайт железнодорожников.