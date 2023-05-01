Головин и Марио Фернандес могли перейти в "Спартак"

Футбольный агент Александр Клюев рассказал, что футболист «Монако» Александр Головин и бывший игрок столичного ЦСКА Марио Фернандес могли перейти в красно-белый клуб, передает «Чемпионат.com».
В конце прошлого сезона Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио и его жены родился сын. С мая 2022 года защитник не выходил на поле.
В декабре ЦСКА разрешил Фернандесу провести год в аренде в «Интернасьонале». 21 апреля футболист разорвал арендный договор с бразильским клубом.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года.