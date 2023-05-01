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Моуринью ответил отказом на предложение «Челси» возглавить клуб

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказал «Челси». Специалист хочет продолжать работу с римским клубом, сообщает Corriere dello Sport.

Моуринью ответил отказом на предложение «Челси» возглавить клуб
© Чемпионат.com

По информации источника, не так давно представители лондонского клуба провели переговоры с Моуринью на предмет сотрудничества. Во время диалога португальский тренер выразил желание остаться в римском клубе и доработать последний год по своему контракту.

Сообщается, что в ближайшее время Моуринью встретится с владельцем «Ромы» для обсуждения планов клуба и своего будущего.

Моуринью возглавлял «Челси» дважды: с лета 2004 по осень 2007 и с лета 2013 до конца 2015 года. С лондонским клубом португалец выигрывал три титула чемпионов Англии. Также команда под его руководством брала Кубок и Суперкубок Англии, а также трижды Кубок лиги.

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