Анчелотти высказался о переговорах со сборной Бразилии

«Новости о том, что у меня есть срок, в течение которого нужно принять или отвергнуть предложение о работе главным тренером сборной Бразилии - фейковые. Я не вел с ними переговоры. Я не обсуждаю своё будущее и всегда говорил об этом», - приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.