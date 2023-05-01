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Анчелотти высказался о переговорах со сборной Бразилии

Итальянец продолжает работу в мадридском «Реале».

Анчелотти высказался о переговорах со сборной Бразилии
© globallookpress.com

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с Бразильской футбольной федерацией о работе в национальной сборной страны.

«Новости о том, что у меня есть срок, в течение которого нужно принять или отвергнуть предложение о работе главным тренером сборной Бразилии - фейковые. Я не вел с ними переговоры. Я не обсуждаю своё будущее и всегда говорил об этом», - приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.

Напомним, после вылета сборной Бразилии от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 Тите освободил пост наставника команды. Его место занял Рамон.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

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