Артета — о попадании «Арсенала» в ЛЧ: "Мы хотим быть на вершине с лучшими"

«Несмотря на поражение от «Сити» на прошлой неделе и дух, царивший вокруг этого, есть две вещи: первая — признать, что сотрудники и футболисты сделали многое для клуба, чтобы вернуть нас в Лигу чемпионов. Этого было непросто достичь. Некоторые люди в августе были настроены скептически по поводу возможного выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов по итогам сезона.