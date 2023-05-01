Дасаев: надо сокращать лимит в РПЛ до трёх легионеров

Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь московского «Спартака» и испанской «Севильи» Ринат Дасаев высказался о действующем лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.

В нынешнем сезоне Российской Премьер Лиги (РПЛ) действует схема лимита «8+17». В заявку команды может быть включено не больше восьми иностранных футболистов.

Дасаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ нужно сократить. Он привёл в пример матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом», в котором в составе обеих команд вышло несколько собственных воспитанников. По мнению ветерана, российским клубам стоит больше доверять своим игрокам. Он отметил, что после изменения лимита в России постепенно начнут появляться молодые талантливые футболисты.