Дасаев: надо сокращать лимит в РПЛ до трёх легионеров
Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь московского «Спартака» и испанской «Севильи» Ринат Дасаев высказался о действующем лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.
В нынешнем сезоне Российской Премьер Лиги (РПЛ) действует схема лимита «8+17». В заявку команды может быть включено не больше восьми иностранных футболистов.
Дасаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ нужно сократить. Он привёл в пример матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом», в котором в составе обеих команд вышло несколько собственных воспитанников. По мнению ветерана, российским клубам стоит больше доверять своим игрокам. Он отметил, что после изменения лимита в России постепенно начнут появляться молодые талантливые футболисты.
«Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трёх легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же вести их сюда», – приводит слова Дасаева «Матч ТВ».