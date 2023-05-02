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Sport24: "Марсель" заинтересовались игроком "Зенита" Кузяевым

Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Sport24.

"Марсель" заинтересовались игроком "Зенита" Кузяевым
© РИА Новости

"В "Марселе" хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Далера Кузяева и Эдуарда Сперцяна. Спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции", - сообщил источник издания.

Напомним, Кузяев ранее приостановил переговоры о новом контракте с "Зенитом" из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментируя сообщения о возможном уходе Кузяева, заявил, что, естественно, в курсе ситуации с контрактом игрока, но пока ничего не слышал о желании футболиста покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев может перейти в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк".

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