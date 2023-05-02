"Марсель" заинтересовались игроком "Зенита" Кузяевым

Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Sport24.

"В "Марселе" хотят обновить линию полузащиты, поэтому из потенциальных трансферов рассматривается подписание Далера Кузяева и Эдуарда Сперцяна . Спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта знаком с российским рынком и может помочь Далеру обустроиться во Франции", - сообщил источник издания.

Напомним, Кузяев ранее приостановил переговоры о новом контракте с "Зенитом" из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментируя сообщения о возможном уходе Кузяева, заявил, что, естественно, в курсе ситуации с контрактом игрока, но пока ничего не слышал о желании футболиста покинуть клуб.