Тренер сборной Португалии назвал Роналду важным человеком в раздевалке

"Роналду – важный футболист и важный человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот форвард, который может решить исход матча. Криштиану - игрок с уникальным опытом. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. Это очень ценно для нас. Не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом. Думаю, Криштиану сыграл крайне позитивную и важную роль в мартовских матчах, так что необходимо продолжать работать с тем же отношением к делу", – приводит специалиста O Jogo.