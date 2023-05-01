Павлюченко подвергся оскорблениям во время ретроматча

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко во время ретро-матча красно-белых с командой сталинградского «Динамо» подвергся оскорблениям с трибун.

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Встреча состоялась в Волгограде, она была приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве. Павлюченко вышел на поле в составе команды ветеранов красно-белых и стал автором победного гола. До этого момента в его адрес раздавались отдельные оскорбительные выкрики, а после гола негативная реакция со стороны волгоградских болельщиков усилилась.

Напомним, Павлюченко выступал за «Ротор» с 2000 по 2002 год, а после стал игроком «Спартака». За москвичей нападающий играл пять лет, за это время он провел 141 матч в футболке красно-белых и забил 69 мячей.