Rомментатора Sky Sports обвинили в расизме за слова о Сон Хын Мин

77-летнего комментатора Sky Sports обвинили в расизме за слова о футболисте "Тоттенхэма"
77-летний комментатор Sky Sports Мартин Тайлер подвергся критике со стороны болельщиков за слова о южнокорейском полузащитнике «Тоттенхэма» Сон Хын Мине. Фанаты посчитали, что высказывание журналиста носило расисткий характер.
Во время матча «Тоттенхэма» против «Ливерпуля», который закончился со счетом 4:3 в пользу «красных», комментатор высказался о фоле корейца против игрока «мерсисайдцев» Коди Гакпо. Тайлер сравнил стиль игры Сона в защите с восточными единоборствами. Ветерана Sky Sports, работающего в издании с 1990 года, раскритиковали пользователи соцсетей.
«Я правда только что услышал, как Мартин Тайлер назвал игру Сона восточными единоборствами? Разве это не расизм?» — возмутился один из болельщиков, чьи слова приводит The Mirror.
«Мартин Тайлер заявил, что Сон занимается [на поле] боевыми искусствами. Полагаю, не я один счел эти слова расисткими», — считает другой пользователь.
На эти комментарии отреагировал представитель телеканала. Сообщается, что с Тайлером была проведена беседа, в ходе которой ему напомнили о необходимости тщательно выбирать выражения. Подчеркивается, что журналист не хотел никого оскорбить.