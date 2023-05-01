Rомментатора Sky Sports обвинили в расизме за слова о Сон Хын Мин

77-летний комментатор Sky Sports Мартин Тайлер подвергся критике со стороны болельщиков за слова о южнокорейском полузащитнике «Тоттенхэма» Сон Хын Мине. Фанаты посчитали, что высказывание журналиста носило расисткий характер.

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Во время матча «Тоттенхэма» против «Ливерпуля», который закончился со счетом 4:3 в пользу «красных», комментатор высказался о фоле корейца против игрока «мерсисайдцев» Коди Гакпо. Тайлер сравнил стиль игры Сона в защите с восточными единоборствами. Ветерана Sky Sports, работающего в издании с 1990 года, раскритиковали пользователи соцсетей.

«Я правда только что услышал, как Мартин Тайлер назвал игру Сона восточными единоборствами? Разве это не расизм?» — возмутился один из болельщиков, чьи слова приводит The Mirror.

«Мартин Тайлер заявил, что Сон занимается [на поле] боевыми искусствами. Полагаю, не я один счел эти слова расисткими», — считает другой пользователь.