Карпин намекнул на предвзятость арбитров РПЛ

«Просто минимальное время, когда делаются одни замены, без просмотра VAR – это три минуты. Но если было два просмотра VAR. Это навевает на другие мысли, что совершенно нормально. Человек не хочет, чтобы мы играли больше, чтобы мы не дай бог сравняли», — приводит слова Карпина «Матч ПРЕМЬЕР».