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В Формуле-Е нацелились на проведение 22 гонок за сезон

Исполнительный директор Формулы-Е Альберто Лонго сообщил о планах серии расширить календарь до 22 гонок за сезон к переходу на четвёртое поколение болидов.

В Формуле-Е нацелились на проведение 22 гонок за сезон
© чемпионат.сом

«К концу третьего поколения у нас будет 19 гонок за сезон, состоящих из сдвоенных этапов и одиночных гонок. Наша цель — 18 гонок к концу 12-го сезона чемпионата. Четвёртое же поколение будет другим. Вероятнго, мы расширим календарь до 22 гонок.

Мы представлены на тех рынках, которые важны не только для ФОрмулы-Е, но и для всей экосистемы. Под этим я подразумеваю производителей, но, кроме этого, и глобальных партнёров чемпионата.

Единственным исключением является Китай, где мы больше не гоняемся из-за пандемии. Но, надеюсь, что скоро мы вернёмся туда. Это единственный этап, которого нам не хватает для идеального календаря", — приводит слова Лонго Motorsport-Total.

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