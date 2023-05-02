Игрок «Баварии» извинился за резкое высказывание в адрес СМИ

«Моё заявление после матча было некорректным. Я говорил на эмоциях и был разгневан после игры. Мы должны быть самокритичнее и уметь принимать критику. Будет неплохо, если не будем преувеличивать как в позитивном, так и в негативном плане», — приводит слова Горецки Bild.