«Реал» планирует продать одного из защитников

Правый крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосоло в ближайшее трансферное окно может покинуть «королевский» клуб. Об этом сообщает As.

По информации издания, боссы «Реала» не будут препятствовать уходу игрока. Сам футболист хочет сменить клуб в связи с малым количеством времени на поле. «Королевский» клуб не планирует отпускать защитника бесплатно и хотят получить за него не меньше 5 миллионов евро.

Отмечается, что в Одриосоло заинтересован «Реал Сосьедад». Альваро является воспитанником этого клуба и даже выступал на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне Одриосола провел пять матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Соглашение футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста по данным авторитетного портала Transfermarkt – € 5 млн.