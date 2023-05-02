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«Реал» планирует продать одного из своих защитников

Правый крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосоло в ближайшее трансферное окно может покинуть «королевский» клуб. Об этом сообщает As.

«Реал» планирует продать одного из защитников
© Спорт день за днем

По информации издания, боссы «Реала» не будут препятствовать уходу игрока. Сам футболист хочет сменить клуб в связи с малым количеством времени на поле. «Королевский» клуб не планирует отпускать защитника бесплатно и хотят получить за него не меньше 5 миллионов евро.

Отмечается, что в Одриосоло заинтересован «Реал Сосьедад». Альваро является воспитанником этого клуба и даже выступал на взрослом уровне.

В нынешнем сезоне Одриосола провел пять матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Соглашение футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста по данным авторитетного портала Transfermarkt – € 5 млн.

Во вторник, 2 мая, «Реал» на выезде сыграет против «Реала Сосьедад». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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