«Реал» планирует продать одного из защитников

«Реал» планирует продать одного из своих защитников
Правый крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосоло в ближайшее трансферное окно может покинуть «королевский» клуб. Об этом сообщает As.
По информации издания, боссы «Реала» не будут препятствовать уходу игрока. Сам футболист хочет сменить клуб в связи с малым количеством времени на поле. «Королевский» клуб не планирует отпускать защитника бесплатно и хотят получить за него не меньше 5 миллионов евро.
Отмечается, что в Одриосоло заинтересован «Реал Сосьедад». Альваро является воспитанником этого клуба и даже выступал на взрослом уровне.
В нынешнем сезоне Одриосола провел пять матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Соглашение футболиста с «Реалом» действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста по данным авторитетного портала Transfermarkt – € 5 млн.
Во вторник, 2 мая, «Реал» на выезде сыграет против «Реала Сосьедад». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.