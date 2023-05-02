Агент Малкома отреагировал на новость о переходе игрока в лондонский «Арсенал»

Агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что информация о возможном переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома в лондонский «Арсенал» является ложью.

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«Малком может перейти в «Арсенал»? Это ложь», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Малком попал в сферу интересов «Арсенала». Нападающего рассматривали как вариант усиления состава на следующий сезон. Никаких подробностей о возможном трансфере не было.