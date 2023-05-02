Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

В Forbes напомнили, что в ноябре 2022 года Роналду покинул «Манчестер Юнайтед», а затем в январе подписал контракт с саудовской «Аль-Насрой», увеличив свою игровую зарплату примерно до 75 миллионов долларов и выйдя на первое место в рейтинге спортсменов с самыми высокими доходами. При этом за оцениваемые 12 месяцев футболист заработал на поле лишь 46 миллионов долларов. Еще 90 миллионов долларов он получил за его пределами с помощью рекламных кампаний и инвестиций в криптовалютную биржу Binance.