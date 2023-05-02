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"ПСЖ" отстранил Месси на две недели

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» отстранил нападающего Лионеля Месси от матчей на две недели из-за его самовольной поездки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает RMC Sport.

"ПСЖ" отстранил Месси на две недели
© globallookpress.com

По данным радиостанции, Месси понадобилось уехать в Эр-Рияд из-за его статуса посла Саудовской Аравии по туризму. При этом он не стал предупреждать президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи об этом. В результате отсутствие футболиста также вызвало недовольство у некоторых игроков и главного тренера.

Клуб расценил поведение Месси в качестве серьезного проступка и принял решение отстранить его на две недели от матчей и участия в тренировках. Также аргентинского нападающего лишили зарплаты за период дисквалификации.

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