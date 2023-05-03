Жезус установил рекорд АПЛ
«Арсенал» в центральном матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл «Челси» со счётом 3:1. Один из голов в составе «канониров» забил нападающий Габриэл Жезус.
Бразилец является обладателем уникальной статистики. Его команды не проигрывали в 55 последних матчах, если форвард забивал – 50 выигрышей и пять ничейных результатов. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру, его серия составляла 54 встречи.
Гол Жезуса стал 82-м для бразильских игроков в текущем сезоне. Это лучший результат в истории АПЛ. В прошлом сезоне был 81 мяч.
На счету 26-летнего Жезуса 10 голов и шесть результативных передач в 22 матчах АПЛ. Он проводит первый сезон за «Арсенал» после перехода из «Манчестер Сити». Transfermarkt оценивает его стоимость в € 75 млн.