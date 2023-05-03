Спортивный директор «ПСЖ» позвонил Месси и сообщил о дисциплинарном деле

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш сообщил нападающему команды Лионелю Месси, что против него начато дисциплинарное производство из-за его поездки в Саудовскую Аравию.

© Чемпионат.com

Вечером 2 мая Кампуш позвонил Месси и объявил о начале дисциплинарного разбирательства. Форвард отстранён на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию во время тренировки команды без разрешения руководства, сообщает RMC Sport.