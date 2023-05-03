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Спортивный директор «ПСЖ» позвонил Месси и сообщил о дисциплинарном деле

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш сообщил нападающему команды Лионелю Месси, что против него начато дисциплинарное производство из-за его поездки в Саудовскую Аравию.

Спортивный директор «ПСЖ» позвонил Месси и сообщил о дисциплинарном деле
© Чемпионат.com

Вечером 2 мая Кампуш позвонил Месси и объявил о начале дисциплинарного разбирательства. Форвард отстранён на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию во время тренировки команды без разрешения руководства, сообщает RMC Sport.

Месси пропустил тренировку «ПСЖ» в понедельник утром, 1 мая, находясь в Саудовской Аравии. Изначально поездка была согласована с руководством «ПСЖ», однако из-за проигрыша «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3) на понедельник была назначена тренировка. У Месси отменить планы не получилось. Футболист является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.

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